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İnşaat şirketi sahibi Zehra'yı 9 el ateş edip öldürmüştü! Katilin cezası belli oldu

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#Zehra Çatal#Antalya#Yılmaz Fahrioğlu
İnşaat şirketi sahibi Zehrayı 9 el ateş edip öldürmüştü Katilin cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 16:49

Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla 9 el ateş edip öldüren Yılmaz Fahrioğlu (45), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Fahrioğlu, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapse çarptırıldı.

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Olay, 20 Mart'ta saat 14.30 sularında Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda, Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 9 kez ateş edip öldürdü.

İnşaat şirketi sahibi Zehrayı 9 el ateş edip öldürmüştü Katilin cezası belli oldu

Yaya olarak kaçan Fahrioğlu, 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı. Yılmaz Fahrioğlu hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Fahrioğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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İnşaat şirketi sahibi Zehrayı 9 el ateş edip öldürmüştü Katilin cezası belli oldu

SANIK SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Fahrioğlu, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

İnşaat şirketi sahibi Zehrayı 9 el ateş edip öldürmüştü Katilin cezası belli oldu

Salonda Zehra Çatal’ın yakınları, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Hakim karşısında son savunmasını yapan Yılmaz Fahrioğlu, Zehra Çatal tarafından dolandırıldığını iddia etti. Fahrioğlu, “Pişmanım. Allah katında da pişmanım. Bana küfredince şuurumu kaybettim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

İnşaat şirketi sahibi Zehrayı 9 el ateş edip öldürmüştü Katilin cezası belli oldu

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Fahrioğlu'nu ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma’ suçundan 1 yıl hapse mahkum etti. Fahrioğlu'nun cezasında indirim uygulanmadı. 

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#Zehra Çatal#Antalya#Yılmaz Fahrioğlu

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