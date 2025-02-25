İş insanı Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

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Ulusoy için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Ulusoy'un ailesi törende taziyeleri kabul etti.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sanatçı Orhan Gencebay ile Ulusoy'un yakınları ve sevenleri katıldı.

Akif Çağatay Kılıç, cenaze namazı öncesi Ulusoy ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajını da iletti.

Ulusoy'un cenazesi burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.