×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İş insanı ve sanatçı Victoria Vera Blyth, eşi tarafından öldürülmüştü... Cenazesi henüz teslim alınmadı

Güncelleme Tarihi:

#Victoria Vera Blyth#Thomas Blyth#Cinayet
İş insanı ve sanatçı Victoria Vera Blyth, eşi tarafından öldürülmüştü... Cenazesi henüz teslim alınmadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 16:46

Ankara'da eşi Çekyalı iş kadını Victoria Vera Blyth'i (35) vurup, aynı silahla yaşamına son veren Thomas Blyth'in (53) cenazesi, ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı.

Haberin Devamı

İngiltere vatandaşı Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth arasında 11 Haziran'da, Çankaya İncek'te oturdukları villada tartışma çıktı. Victoria'nın cep telefonundaki mesajlar nedeniyle başladığı ileri sürülen tartışma büyüdü.

İş insanı ve sanatçı Victoria Vera Blyth, eşi tarafından öldürülmüştü... Cenazesi henüz teslim alınmadı

Thomas Blyth, eşini vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. En büyüğü 14 yaşında 3 çocukları bulunan Blyth çifti, hayatını kaybetti. Çiftin cesetleri, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çocuklar ise Türkiye'ye gelen yakınlarına teslim edildi.

İş insanı ve sanatçı Victoria Vera Blyth, eşi tarafından öldürülmüştü... Cenazesi henüz teslim alınmadı

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınVictoria kıskançlık kurbanı mıVictoria kıskançlık kurbanı mıHaberi görüntüle

5 YIL ÖNCE ANKARA'YA GELMİŞ

Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan ve işi nedeniyle 5 yıl önce Ankara'ya yerleşen Thomas Blyth ile daha sonra yanına gelen ve Ankara'da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth'in otopsi işlemleri tamamlandı. Thomas Blyth'in cenazesi, yapılan işlemlerden sonra bugün ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı. Soruşturma sürüyor. 

İş insanı ve sanatçı Victoria Vera Blyth, eşi tarafından öldürülmüştü... Cenazesi henüz teslim alınmadı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Victoria Vera Blyth#Thomas Blyth#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!