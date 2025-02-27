×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İş insanı Beyhan Benardete hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Beyhan Benardete#Bodrum#Muğla
İş insanı Beyhan Benardete hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 01:10

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Çamlık Mahallesi'ndeki site evinde yalnız yaşadığı belirtilen Benardete'den (61) haber alamayan yakınları, durumu site görevlilerine bildirdi.

Bunun üzerine Benardete'nin ikametine giren görevliler, iş insanını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede, Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İş insanı Beyhan Benardete hayatını kaybetti

Cenazenin daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyhan Benardete#Bodrum#Muğla

BAKMADAN GEÇME!