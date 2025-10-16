×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eğilip izlemek isterken felaketi yaşadı! İş insanının ölümden döndüğü anlar kamerada! 'O uyarıların ne kadar doğru olduğunu anladık'

Güncelleme Tarihi:

#İş Kazası#Tunceli#Pertek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 15:54

Tunceli’nin Pertek ilçesinde çimento taşıyan TIR'ın patlayan lastiği tamir edilirken, sağlam lastik patladı. Bu sırada eğilip çalışmaları izleyen Barış Aktaş (46), yüzüne gelen lastik parçalarıyla yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Pertek ilçesinde meydana geldi. Erzincan'dan Malatya'ya çimento taşıyan TIR'ın lastiği patlayınca şoför aracı lastikçiye götürdü. Tamir sırasında aracın sağlam lastiklerden biri henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Eğilip izlemek isterken felaketi yaşadı İş insanının ölümden döndüğü anlar kamerada O uyarıların ne kadar doğru olduğunu anladık

Aracın yakınında eğilim tamir çalışmasını izleyen iş insanı Barış Aktaş lastiğin patlamasıyla savruldu. Aktaş, lastikten fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu boynu, yüzü ve kolundan yaralandı. Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş'ın yüzüne dikiş atılırken, sağ kolu da alçıya alındı. 

Eğilip izlemek isterken felaketi yaşadı İş insanının ölümden döndüğü anlar kamerada O uyarıların ne kadar doğru olduğunu anladık

Haberin Devamı

Çok büyük bir kazayı ucuz atlattığını söyleyen 2 çocuk babası Barış Aktaş, "Erzurum merkezli şirketimize ait TIR'lar ile Malatya'ya, çimento taşınıyor. Çalışan arkadaşlar araçlardan birinin lastiğinin patladığını söyledi. Ben de Tunceli'nin Pertek ilçesindeki tamirciye gittim. Lastiği tamir ediyorlardı. Ne yaptıklarına bakmak için aracın altına eğildim.

Eğilip izlemek isterken felaketi yaşadı İş insanının ölümden döndüğü anlar kamerada O uyarıların ne kadar doğru olduğunu anladık

O anda sağlam lastiğin patlamasıyla oluşan basınç çamurlukları ve koruyucuları kırdı. Yüzüme darbe aldım, yere düştüm. Ben yerdeyken aracın altındaki ustaları çok merak ettim. Ben bu haldeysem, onlara ne oldu diye çok korktum.

Eğilip izlemek isterken felaketi yaşadı İş insanının ölümden döndüğü anlar kamerada O uyarıların ne kadar doğru olduğunu anladık

Gözden KaçmasınGörüntüler infiale neden olmuştu Vicdansız baba gözaltına alındı Görüntüler infiale neden olmuştu! Vicdansız baba gözaltına alındıHaberi görüntüle

"UCUZ ATLATTIK"

Allah'tan onlara bir şey olmamıştı. Çünkü lastik dışa doğru patladı. Kolumda ve yüzümde dikişler vardı, bugün alçımı çıkarıp dikişleri aldırdım. Gerçekten büyük bir kazayı ucuz atlattık. Yüklü araçların yanına 25 metreden fazla yaklaşmayın uyarılarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladık" diye konuştu. 

Haberin Devamı

Eğilip izlemek isterken felaketi yaşadı İş insanının ölümden döndüğü anlar kamerada O uyarıların ne kadar doğru olduğunu anladık

Eğilip izlemek isterken felaketi yaşadı İş insanının ölümden döndüğü anlar kamerada O uyarıların ne kadar doğru olduğunu anladık

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İş Kazası#Tunceli#Pertek

BAKMADAN GEÇME!