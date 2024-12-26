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İş insanı Rıza Kalkavan vefat etti: Cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi

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#Rıza Kalkavan#Billur Kalkavan#İş İnsanı
İş insanı Rıza Kalkavan vefat etti: Cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 10:51

İş insanı Rıza Kalkavan rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Kalkavan’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Rıza Kalkavan bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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15 Ekim 2022'de akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Billur Kalkavan'ın ağabeyi iş insanı Rıza Kalkavan (59) rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Koç Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İş insanı Rıza Kalkavan vefat etti: Cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi

Hastanede durumu kötüleşen Kalkavan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin tespiti için Kalkavan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

İş insanı Rıza Kalkavan vefat etti: Cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi

Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.Rıza Kalkavan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığında toprağa verilecek. 

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İş insanı Rıza Kalkavan vefat etti: Cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi

 

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#Rıza Kalkavan#Billur Kalkavan#İş İnsanı

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