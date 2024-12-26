İş insanı Rıza Kalkavan vefat etti: Cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi

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15 Ekim 2022'de akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Billur Kalkavan'ın ağabeyi iş insanı Rıza Kalkavan (59) rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Koç Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede durumu kötüleşen Kalkavan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin tespiti için Kalkavan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.Rıza Kalkavan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığında toprağa verilecek.

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