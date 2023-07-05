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İş insanı, restoranda bacaklarından vuruldu

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#Eskişehir#İsmail Ilgaz#Saldırı
İş insanı, restoranda bacaklarından vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 16:57

Eskişehir’de iş insanı İsmail Ilgaz, yemek yediği bir restoranda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacaklarından vuruldu. Hastanede tedavi gören Ilgaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Eskişehir’de bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı olan İsmail Ilgaz, arkadaşıyla birlikte Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi’ndeki bir piknik alanına gitti. Ilgaz ve arkadaşı buradaki bir restoranda yemek yerken, henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtı.

İş insanı, restoranda bacaklarından vuruldu

İki bacağından da yaralanan İsmail Ilgaz, iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

İş insanı, restoranda bacaklarından vuruldu

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Ilgaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince araştırma başlatıldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. 

İş insanı, restoranda bacaklarından vuruldu

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#Eskişehir#İsmail Ilgaz#Saldırı

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