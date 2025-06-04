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İş insanı, ofisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

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#Tekirdağ#Kapaklı#İş İnsanı
İş insanı, ofisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 21:43

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş insanı Burhan Yalçın (48), iş yerindeki ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde, ölü olarak bulundu. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, ilçenin Vatan Caddesi üzerindeki Burhan Yalçın'a ait inşaat ve otomotiv üzerine faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu belirtilen kişi konuşmak üzere Yalçın'ın iş yerine geldi. İş yerinde konuşan taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada iş yerine gelen husumetlisi cebinden çıkardığı tabancayla Yalçın'a ateş açtı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine gelenler Yalçın'ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Yalçın'ın başına isabet eden mermi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Yalçın’ın cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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Olayı duyarak gelen Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#Kapaklı#İş İnsanı

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