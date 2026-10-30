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İş insanı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi yakalandı! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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#Nevzat Aydın#Trabzonspor-Beşiktaş#Çirkinler Suç Örgütü
İş insanı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi yakalandı Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 11:03

İş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç örgütü üyesi olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini belirterek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İş insanı Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan’a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği’ne şikayette bulundu. Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin kendisinden 1 milyon avro istediğini, parayı ödememesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

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'HABERLERİN ARDINDAN GELDİ'

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

İş insanı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi yakalandı Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın şikayetinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İş insanı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi yakalandı Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 1 kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Nevzat Aydın#Trabzonspor-Beşiktaş#Çirkinler Suç Örgütü

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