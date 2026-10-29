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İş insanı Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit: Çocuğunu öldürürüz

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#Nevzat Aydın#Trabzonspor-Beşiktaş#Çirkinler Suç Örgütü
İş insanı Nevzat Aydına kan donduran tehdit: Çocuğunu öldürürüz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 09:22

Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın, hakkında çıkan haberler sonrasında tehdit telefonu aldığını iddia etti. Oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç örgütü üyesi olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini belirterek şikayetçi olan Aydın, parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini belirtti.

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İş insanı Nevzat Aydın, Beykoz Asayiş Büro Amirliğine giderek 28 Ekim saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan arandığını ve kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin, 1 milyon euro para istediğini ve ödememesi halinde çocuğunu öldüreceğini söylediğini belirterek şikayetçi oldu.

İş insanı Nevzat Aydına kan donduran tehdit: Çocuğunu öldürürüz

'HABERLERİN ARDINDAN GELDİ'

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

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Olayla ilgili Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

İş insanı Nevzat Aydına kan donduran tehdit: Çocuğunu öldürürüz

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#Nevzat Aydın#Trabzonspor-Beşiktaş#Çirkinler Suç Örgütü

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