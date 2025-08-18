İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor! Ünlü oyuncu Tatlıtuğ'dan dikkat çeken paylaşım! 4 bölgeyi işaret etti

Haberin Devamı

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Ancak o günden sonra Yukay'dan haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin arama çalışmaları 14'üncü günde hala devam ediyor.

En son Yukay’ın parçalanan teknesinin koltuğu, Karabiga kıyısında bulunmuştu. Gelişmeleri yakından takip eden ve arama çalışmalarına da katılan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir paylaşım daha geldi.

4 BÖLGEYE DİKKATİ ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 4 bölgeye dikkat çektiği paylaşımında "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanları ile kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla gözaltına alınan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., tutuklandı.

Tutuklanan kaptan ifadesinde "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" demişti.

DAHA ÖNCEDE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Yukay’ın, Bozcaada’daki ailesini alıp, Yunanistan’da tatil yapan Tatlıtuğ Ailesi’nin yanına gitmeyi planladığı öğrenilirken, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yardım çağrısı yapan Tatlıtuğ paylaştığı haritada işaretlediği bölümde keşif çalışması yapılmasını isteyerek, şunları söylemişti;

“Herkese iyi sabahlar. Bildiğiniz üzere bundan 4 gün önce sevgili kardeşim Halit Yukay’ın Yalova'dan saat 15.30’da avare olup, Bozcaada istikametine doğru giderken, elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının 4’üncü günü, hatta bugün 5’inci günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım, işaretlediğim bölgede, dediğim gibi sabah 5’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan sessiz çağrımdır.”