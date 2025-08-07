İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3. gününde... Yük gemisi kaptanı gözaltında

Haberin Devamı

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., ’Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.’nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.

DENİZDEN VE HAVADAN ARAMA ÇALIŞMASI

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı belirlenen ve kendisinden haber alınamayan yat üreticisi Halit Yukay'ın (43) bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları sürüyor.

BALIKÇILAR DA DESTEK VERİYOR

Bölgedeki balıkçılar da kıyılardaki kayalıklarda arama yaparak çalışmalara destek veriyor.

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

PARÇALANAN TEKNE VİNÇLE KARAYA ÇIKARILDI

Deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan tekne, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatılacak.