×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı | Ünlü isimler törene katıldı

Güncelleme Tarihi:

#İş İnsanı Halit Yukay#Kıvanç Tatlıtuğ#Cenaze Töreni
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 13:36

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Halit Yukay için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. En yakın arkadaşını bulmak için günlerce arama çalışmalarına destek veren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı.

Haberin Devamı

Yalova'dan teknesiyle açıldıktan günler sonra cansız bedeni denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yukay için bugün öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı | Ünlü isimler törene katıldı

Törene ailesi, yakınları, sevenleri ile Kıvanç Tatlıtuğ, Ali Dürüst, Seda Bakan, Burak Yamantürk, Mehmet Aslan ve Nefise Karatay gibi ünlü isimler katıldı.
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı | Ünlü isimler törene katıldı

Cenazede duygusal anlar yaşanırken, taziyeleri Yukay'ın ailesi kabul etti. Eşi Rania Stypa tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı | Ünlü isimler törene katıldı

Kılınan cenaze namazının ardından Halit Yukay, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı | Ünlü isimler törene katıldı

KIVANÇ TATLITUĞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberin Devamı

Öte yandan, cenazeye ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatlıtuğ, taziyelerini Yukay ailesine iletti.

İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı | Ünlü isimler törene katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törene çelenk gönderdi.

Gözden Kaçmasınİş insanı Halit Yukayın cansız bedeni böyle teşhis edildi Dikkat çeken yeni detay ortaya çıktıİş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni böyle teşhis edildi! Dikkat çeken yeni detay ortaya çıktıHaberi görüntüle

 NE OLMUŞTU?

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Haberin Devamı

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.

Gözden KaçmasınKıvanç Tatlıtuğun ifadesi ortaya çıktı Halit Yukayın son sözleri, ‘Her şey kontrol altında merak etme’ olmuşKıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı! Halit Yukay'ın son sözleri, ‘Her şey kontrol altında merak etme’ olmuşHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İş İnsanı Halit Yukay#Kıvanç Tatlıtuğ#Cenaze Töreni

BAKMADAN GEÇME!