İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı | Ünlü isimler törene katıldı

Yalova'dan teknesiyle açıldıktan günler sonra cansız bedeni denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yukay için bugün öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesi, yakınları, sevenleri ile Kıvanç Tatlıtuğ, Ali Dürüst, Seda Bakan, Burak Yamantürk, Mehmet Aslan ve Nefise Karatay gibi ünlü isimler katıldı.Cenazede duygusal anlar yaşanırken, taziyeleri Yukay'ın ailesi kabul etti. Eşi Rania Stypa tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.Kılınan cenaze namazının ardından Halit Yukay, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, cenazeye ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatlıtuğ, taziyelerini Yukay ailesine iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törene çelenk gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.