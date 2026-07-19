Ä°ÅŸ insanÄ± Fatih Ekeâ€™nin ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Haluk Levent Ã¶deme yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hesaplarÄ±m bloke oldu

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Ahbap DerneÄŸiâ€™ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada OÄŸuzhan UÄŸur ile birlikte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Fatih Ekeâ€™nin emniyetteki ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°fadesinde etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmak istemediÄŸini sÃ¶yleyen Eke, "Etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmak istemiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben herhangi bir suÃ§ iÅŸlemedim. Ancak tarafÄ±ma sorulan sorulara doÄŸru ve samimi cevaplar vereceÄŸim. Zaten benim herhangi bir suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve faaliyeti iÃ§erisinde bulunmadÄ±m^" ifadelerini kullandÄ±.

"HALUK LEVENTâ€™E YAPTIÄžIM SATIÅžIN KARÅžILIÄžINI ALAMADIM, ONA DAVA AÃ‡TIM"

Kripto borsasÄ±yla bir sÃ¼re ilgilendiÄŸini ve â€˜Nigella Chainâ€™ isimli kendisine ait ekosistemi Haluk Leventâ€™e sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eke, â€˜â€˜Nigella Chain isimli ekosistemi Haluk Levent satÄ±n almak istedi. Ve bu ekosistemi 2025 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda kendisine sattÄ±m. Haluk bu coinin ismini HLK olarak deÄŸiÅŸtirdi. Bu satÄ±ÅŸ ile ilgili Haluk Levent isimli ÅŸahÄ±s bana Ã§ekler verdi. Bu Ã§eklerin de tamamÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±m. Bu konu ile ilgili dava aÃ§Ä±ldÄ± ve Haluk Levent bu konudan dolayÄ± ceza da almÄ±ÅŸtÄ±" dedi.

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"7 MÄ°LYON DOLARLIK BORCUN 3 MÄ°LYONUNU Ã–DEMEDÄ°"

YapmÄ±ÅŸ olduÄŸu satÄ±ÅŸÄ±n Ã¶demesini alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Eke, "BahsettiÄŸim ticari iliÅŸkiden kaynaklÄ± Yeliz Kaya Ã¼zerinden hesaplarÄ±ma miktarÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±m paralar gelmiÅŸti. AyrÄ±ca geri kalanÄ±nÄ± Haluk Levent Ã§ek karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶demek istedi ancak bir kÄ±smÄ±nÄ± alabildim, diÄŸer kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¶demesini halen daha alamadÄ±m. Toplam satÄ±ÅŸta anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z miktar 7 milyon dolardÄ±. Bana 3 milyon dolar civarÄ±nda Ã§ek verdi. Ã‡eklerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri telefonumda mevcuttur. Kalan 4 milyon dolarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolarÄ±nÄ± nakit ve hesaba olmak Ã¼zere gÃ¶nderdi. Benim Ahbap DerneÄŸi iÃ§in Hatay SamandaÄŸ da bir okul yapmamÄ± istemiÅŸti. AdÄ± da â€˜Nigella SÃ¶rf Merkeziâ€™ idi. Projeyi satÄ±n alÄ±nca 1 buÃ§uk milyon dolar da okul iÃ§in bu satÄ±ÅŸ hesabÄ±nda kendisi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Geriye kalan 1 buÃ§uk milyon dolar da yazÄ±lÄ±mcÄ± ve diÄŸer teknik tarafa borcum vardÄ±, bunlarÄ± Ã¶deyeceÄŸini sÃ¶yledi ama Ã¶demedi. Ben kullandÄ±ÄŸÄ±m Ã§eklerden Ã¶denmeyen kÄ±smÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸiler benden tahsil etmek istedi. Bu nedenle zor durumda kaldÄ±m. Bana kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k paralar gÃ¶nderiyordu. Bu sebepten dolayÄ± iÅŸlerim zarar gÃ¶rdÃ¼. AyrÄ±ca okul projesi de parasÄ± benden kesilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen atÄ±l kaldÄ±. Ben okulun yapÄ±lmamasÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek parasÄ±nÄ± istediÄŸimde de 250 bin dolar civarÄ±nda Ã¶deme yaptÄ±. 'ÃœstÃ¼nÃ¼ de istemiyorum yeter ki bana vermiÅŸ olduÄŸun Ã§ekleri Ã¶de' dedim" diye konuÅŸtu.

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72 MÄ°LYONLUK PARA TRAFÄ°ÄžÄ°

Yeliz Kaya ile olan 72 milyonluk para trafiÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸan Eke, "Haluk Levent ile bahsetmiÅŸ olduÄŸum Nigella Chain markasÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± ile ilgili ticari iliÅŸkimiz oldu. Bu ticari iliÅŸkiden kaynaklÄ± Yeliz Kaya Ã¼zerinden hesaplarÄ±ma miktarÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±m paralar gelmiÅŸti. Benim hesabÄ±mdan giden paralar ise Haluk Leventâ€™in fÄ±rmamÄ±n reklam yÃ¼zÃ¼ olmasÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶ndermiÅŸ olduÄŸum paralardÄ±r. Haluk Levent bu paralarÄ± Yeliz Kayaâ€™ya gÃ¶ndermemi istemiÅŸti" dedi.

HALUK LEVENT Ä°LE YAPILAN Ã‡EK MESAJLARI DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Telefon incelemesinde Haluk Levent ile olan mesajlarÄ±na iliÅŸkin konuÅŸan Eke, "Zirve YapÄ±m isimli firma Haluk Leventâ€™in menajeri olan MÃ¼ge SÃ¶zen KÃ¼Ã§Ã¼kâ€™Ã¼n firmasÄ±dÄ±r. Kendisi ile bir ticari iliÅŸkimiz yoktur. Bu Ã§ekler benim yukarÄ±da bahsetmiÅŸ olduÄŸum gibi Haluk Levent ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum markama ait, Nigella Chain isimli markanÄ±n devri ile alakalÄ± Ã§eklerdir. Ã‡eklerin bir kÄ±smÄ±nÄ± tahsil edebildim, bir kÄ±smÄ±nÄ± ise tahsil edemedim. Hatta bu konudan mahkemelik oldu ve ceza aldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

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"HALUK LEVENTâ€™E SATTIÄžIM FÄ°RMAYI ALÄ° BARIÅž KAYA ÃœSTÃœNE ALDI"

Nigella isimli firmanÄ±n satÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan Eke, "Nigella unvanlÄ± firmamÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Haluk Leventâ€™e devrettiÄŸim zaman da Haluk Leventâ€™in adÄ±na bu firmayÄ± Ali BarÄ±ÅŸ Kaya noterde Ã¼zerine almÄ±ÅŸtÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bu konu ile alakalÄ±dÄ±r" dedi.

"HESAPLARIM BLOKE OLDU"

Yeliz Kaya Ã¼zerinden gÃ¶nderilen paralarÄ±n kardeÅŸi Emine Ekeâ€™nin hesabÄ±na gelmesi ise Eke, "Haluk Levent ile ticari iliÅŸkimiz oldu. Bu ticari iliÅŸkiden kaynaklÄ± Yeliz Kaya Ã¼zerinden hesaplarÄ±ma miktarÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±m paralar gelmiÅŸti. Ve ayrÄ±ca kendi hesaplarÄ±m vergi borcundan ve Haluk Leventâ€™in bana Ã¶demelerimi yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m icra ve haciz problemlerinden dolayÄ± hesaplarÄ±mda haciz ve bloke olduÄŸu iÃ§in kardeÅŸim Emine Ekeâ€™nin hesabÄ±nÄ± bir mÃ¼ddet kullandÄ±m" dedi.

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Ä°fadesinin sonunda suÃ§suz ve maÄŸdur olduÄŸunu sÃ¶yleyen Eke, "Haluk Levent ile aramÄ±zda bir ticari iliÅŸki gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir ve bu ticari iliÅŸkiden kaynaklÄ± da maÄŸdur olmuÅŸumdur. Benim Ahbap DerneÄŸi ile ilgili de herhangi bir baÄŸlantÄ±m yoktur. SuÃ§suzum ve maÄŸdurum" ifadelerini kullandÄ±.

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