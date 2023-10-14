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İş insanı cinayetinin zanlısı 5 yıl sonra yakalandı! Kendisini yıllarda böyle gizlemiş

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#Ankara#Cinayet#Mahkeme
İş insanı cinayetinin zanlısı 5 yıl sonra yakalandı Kendisini yıllarda böyle gizlemiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 04:40

Ankara'da 2018 yılında ormanlık alanda cesedi bulunan iş insanı Levent Cengiz’in öldürülmesi olayının firari şüphelisi Recep Arıkan, 5 yıl sonra polis ekiplerince yakaladı. Şüphelinin yıllardır kardeşi ve başka şahıslar üzerine olan kimlik kartlarını kullanarak ve fiziki görüntüsünde değişiklik yaparak gizlendiği ortaya çıktı.

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Ankara ODTÜ ormanında 2018 yılında iş insanı Levent Cengiz'in ölü bulunması olayının zanlısı Recep Arıkan, 2019 yılında yakalanmış, adliyeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz sonucu tekrar yargılanan şahıs hakkında hapis kararı verildi. 5 yıl boyunca firari olan Arıkan, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

SAHTE KİMLİKLE GİZLENDİ, 24 İŞ YERİNİN SAHİBİ VE ORTAĞI ÇIKTI

Şüphelinin yıllardır kardeşi ve başka şahıslar üzerine olan kimlik kartlarını kullanarak ve fiziki görüntüsünde değişiklik yaparak gizlendiği ortaya çıktı. Arıkan'ın, hurdacılık sektöründe faaliyet gösterdiği, Ankara Yıldız Hurdacılar Sanayi Sitesinde 24 adet iş yerinin sahibi ve ortağı olduğu, Ankara ve Türkiye genelinde bu sektörü elinde tutan bir firma olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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BİRÇOK SUÇTAN ARANIYOR

Recep Arıkan isimli şahsın kasten öldürme suçunun yanı sıra dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçları başta olmak üzere birçok suçtan arandığı öğrenildi.

Recep Arıkan yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Ankara#Cinayet#Mahkeme

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