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Oktay POLAT/ERZURUM (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

İş insanı Cevat Sadrettin Önalan'ın feci ölümü! Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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Erzurumlu iş insanı Cevat Sadrettin Önalan (43), Bursa'da bir arkadaşının düğününde oynarken kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan 3 çocuk babası Önalan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan'ın yere düşme anı davetlilerin cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Cevat Sadrettin Önalan, bir süre önce yaşamaya başladığı Bursa'da arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katıldı. Düğünde oyun oynayan Önalan, bir anda yere yığıldı. Davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Önalan'ı hayata döndürmek için doktorlar, yaklaşık 45 dakika boyunca müdahalede bulundu. Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İş insanı Cevat Sadrettin Önalanın feci ölümü Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirilen Önalan için merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarıyla çok sayıda Erzurumlunun katıldığı cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi.

İş insanı Cevat Sadrettin Önalanın feci ölümü Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

YERE DÜŞMEN ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı, düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kalabalığın ortasında bir süre oynayan Önalan'ın önce sendelediği sonra yüzüstü yere kapandığı anlar görüntülerde yer aldı.

İş insanı Cevat Sadrettin Önalanın feci ölümü Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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