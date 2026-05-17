İş insanı Aydın Çavuşoğlu için taziye mesajları

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesinin yarın Türkler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun vefatı sonrası taziye açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın mesajı şu şekilde:

Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımıza ve kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefat haberini teessürle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Antalya milletvekilimiz, sevgili kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşinin vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta sevgili kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm Çavuşoğlu ailesine başsağlığı diliyorum.

Merhumun mekanı cennet olsun.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı-Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ağabeyimizin kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.