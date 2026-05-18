İş insanı Aydın Çavuşoğlu ebediyete uğurlandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 18:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde vefat eden; eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi defnedildi.

Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi olmak üzere, tüm devlet büyüklerine ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Çavuşoğlu, namaz öncesi hocanın cami inşaatından bahsettiğini belirterek inşaatın başlaması ve devam etmesinde emeği geçenlerin başında kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun olduğunu ifade etti.

Kardeşinin kendilerine vasiyette bulunduğu dile getiren Çavuşoğlu, "Kendi adına bir vakıf kurulmasını, bu vakıf üzerinden yeni camiler ile okullar yapılmasını ve çocukların okutulmasını istemişti. İnşallah ailecek vasiyetini yerine getireceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi, dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Çavuşoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkler Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunan ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aydın Çavuşoğlu (52) dün hayatını kaybetmişti.

 

