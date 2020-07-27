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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 14:55,Son Güncelleme:

İş ilanı verip, tanıştığı kadınları dolandıran şüpheli yakalandı

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İş ilanı verip, tanıştığı kadınları dolandıran şüpheli yakalandı
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BURSA'da, kendisini avukat olarak tanıtıp, hukuk bürosunda çalıştırılmak üzere internette eleman ilanı vererek, iş başvurusunda bulunan 10 kadını yaklaşık 30 bin lira dolandırdığı öne sürülen Ümit K. (26), gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesinde, kendini avukat olarak tanıtan Ümit K., hukuk bürosunda kadın yönetici asistanı ve sekreter olarak çalıştırmak üzere bazı internet sitelerine eleman alımı ilanı verdi. Bu yöntemle, internet sitesine bıraktığı telefon numarasına geri dönüş yapan kadınlarla iş vaadiyle tanışıp ardından gönül ilişkisi kurmaya çalışan Ümit K., 10 kadından 30 bin lira değerinde altın ve nakit para alarak dolandırdı.

İş başvurusu yapmak isteyen kadınlardan biri, Ümit K.'den şüphelenip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'yi gözaltına aldı.

8 SUÇ DOSYASI, 3 YIL HAPİS CEZASI VAR

Ümit K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin, yapılan sorgulamasında 8 ayrı suçtan dosyası bulunduğu, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Ümit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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