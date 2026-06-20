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İş garantili ‘baklava okulu’

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#Baklava Okulu#Gastronomi Lisesi#Milli Eğitim Bakanlığı
İş garantili ‘baklava okulu’
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:00

İstanbul’da bir meslek lisesi bünyesinde ‘Baklavacılık Atölyesi’ açıldı. Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki açılış törenine katılan sektör temsilcileri, günümüzde baklavacılık alanında ustaların olduğunu ancak çırak bulmakta zorlandıklarını dile getirerek bu bölümün öğrencilere iş garantisi sunduğunu söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de “Literatürde kültür aktarımının önemli alanlarından biri de yemek adabı ve kültürü. Buradan hareketle bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için önce literatür oluşturmaya başladık. İkinci olarak da bunu hazırlayacak ve gelecek kuşaklara aktaracak kişilerin eğitim almasını sağladık. Başlangıç olarak Türkiye’de 7 gastronomi lisesi açmaya karar verdik. Bunlardan biri olan İstanbul Sarıyer’deki okulumuzun açılışını eylül ayında yapacağız. Dolayısıyla buradaki okulumuzda açılan baklava atölyesi de bu kültür aktarımının bir parçası olacak” dedi. 

İş garantili ‘baklava okulu’

 

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#Baklava Okulu#Gastronomi Lisesi#Milli Eğitim Bakanlığı

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