İş garantili ‘baklava okulu’

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de “Literatürde kültür aktarımının önemli alanlarından biri de yemek adabı ve kültürü. Buradan hareketle bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için önce literatür oluşturmaya başladık. İkinci olarak da bunu hazırlayacak ve gelecek kuşaklara aktaracak kişilerin eğitim almasını sağladık. Başlangıç olarak Türkiye’de 7 gastronomi lisesi açmaya karar verdik. Bunlardan biri olan İstanbul Sarıyer’deki okulumuzun açılışını eylül ayında yapacağız. Dolayısıyla buradaki okulumuzda açılan baklava atölyesi de bu kültür aktarımının bir parçası olacak” dedi.