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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İş dünyasını sarsan olay: 14 yaşındaki kızını katletti

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İş dünyasını sarsan olay: 14 yaşındaki kızını katletti

Bahçeşehir’de iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz’ı boğarak öldürdükten sonra silahla intihar etti. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Cüneyt Yılmaz’ın geride eşini suçladığı 6 sayfalık mektup bıraktığı belirtildi.

İşinsanı Cüneyt Yılmaz, öğretmen eşi Serap Yılmaz ve kızı Zeynep Yılmaz ile birlikte Bahçeşehir’deki evlerinde yaşıyordu. Önceki gün, Serap Yılmaz alışveriş için dışarı çıkmıştı. Eve döndüğünde, korkunç manzarayla karşılaştı. Eşi başından vurulmuş halde yerde yatarken, kızı da yanında yerdeydi. Cüneyt Yılmaz’ın yanında bir de tabanca vardı. İkisi de nefes almıyordu.

EŞİNE MEKTUP BIRAKTI

Serap Yılmaz, hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Cüneyt Yılmaz ve kızı Zeynep Yılmaz’ın hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Cüneyt Yılmaz’ın kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi. Polis evde yaptığı aramada, masa üzerinde 6 sayfalık bir mektup buldu. Cüneyt Yılmaz’ın mektupta kendisini aldattığını öne sürdüğü eşinin yaşanan olaydan sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

BABA KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ve kızın cesedi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin ifadesini aldığı Serap Yılmaz, eşinin 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü, sürekli kıskançlık krizine girdiğini, bu nedenle aralarında tartışmalar yaşandığını söyledi. İstanbul Esnaf Odaları Başkanı Faik Yılmaz’ın oğlu olan Cüneyt Yılmaz ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak kılınan cenaze namazlarının ardından Büyükçekmece’de toprağa verildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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