İş dünyası umutlu: Yeni döneme kalkınma damga vuracak

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni döneme damgasını vuracak kavramların artık “kardeşlik, demokrasi, kalkınma ve büyüme, refah, üretim, yatırım ve istihdam” olacağına işaret etti. Türk iş dünyası olarak ‘Terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesinde payı ve katkısı olan her kesimi ve kişiyi takdirle andıklarını ifade eden Avdagiç, Türkiye’nin ekonomik açıdan gerçek potansiyelini ortaya koymasının önündeki bir engeli daha kaldırdığını görmekten sevinç duyduklarını vurguladı.

TARİHİ EŞİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin barış, huzur ve güven iklimiyle adım atacağı güçlü bir gelecek için tarihi eşikte olduğunu belirtti. Olpak, “Karşılıklı diyalog kanallarının açık tutularak, siyaset zemininde ilerleyen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin somut sonuçlarının eksiksiz ve kesin biçimde bir an önce alınmasını temenni ediyoruz” dedi.

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İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, gündeme ilişkin “Bugün barış adına ülkemizde tarihi bir gün” yorumunu yaptı. Bahçıvan, “47 yıllık bir süreç tarih olurken; ‘Barışın Ülkesi Türkiye’ yolunda silahların susması, barışın önünün açılması ülkemiz ve gelecek kuşaklar adına son derece sevindirici. Barış rüzgârlarının dünyada da esmeye başladığı bir dönemde ‘Barışın Ülkesi Türkiye’ hedefi için bundan sonra da kararlılıkla mücadele edilmesi, gerekli adımların güven ve samimiyetle atılması en önemli hususu oluşturuyor. En çok anneleri sevindiren bu sürecin başarıyla hedefine ulaşmasını, kalıcı barışa kavuşmamızı içten duygularla temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, “Güvenlik ortamının iyileşmesi risk unsurlarını azaltacak, yatırım iklimini canlandıracaktır. Başta yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle bu bölge daha cazip hale gelecektir. Turizm, inşaat ve hizmet sektörü bölgede daha da aktif olacaktır. Bölge daha çok altyapı projeleri ile yatırım imkânına sahip olacaktır” dedi.

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap, “Türkiye iş dünyası olarak bu büyük başarının sadece siyasal değil aynı zamanda ekonomik bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Terörden arınmış bir Türkiye demek, yatırım ortamının güçlenmesi demektir. İç barışın pekişmesi, üretim motivasyonunun artması demektir. Ulusal birlik, küresel rekabette daha sağlam duruş demektir” değerlendirmesinde bulundu.