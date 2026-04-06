İş başvurusu yapan genç kıza taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

#Muğla#Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi#MUBRAŞ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 22:42

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi genç kıza yönelik ‘nitelikli cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören bir kız öğrenci, iş arayışı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti. İddiaya göre; görüşmeler sırasında Arkan’ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Arkan’ı 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla makamında gözaltına aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

BAKMADAN GEÇME!