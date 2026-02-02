İş başvurusu için geldi, müdürün telefonunu çaldı

×
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 09:58

Sultangazi'de iş başvurusu için beyaz eşya mağazasına gelen şüpheli, mağaza müdürünün cep telefonunu çaldı.Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki beyaz eşya mağazasında meydana geldi. İş başvurusu için mağazaya gelen Muhammet A., başka bir çalışanın kendisine verdiği formları doldurmaya başladı. Bu sırada çalışanların mağazaya gelen müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Muhammet A., mağaza müdürünün cep telefonunu çalıp iş yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Olayın ardından şüpheli Muhammet A., Esentepe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Çalınan telefonun ise mağaza müdürüne geri verildiği öğrenildi. Öte yandan hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli Muhammet A.'nın mağaza müdürünün masada duran cep telefonunu çaldığı ve kapüşonuyla başını gizleyerek kaçtığı anlar yer aldı.

