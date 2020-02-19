İş Bankası’ndaki CHP hisseleri

“İş Bankası’nın sermaye yapısı belli. Yüzde 40 civarında Munzam Sandık ana hissedar, bu Munzam Sandık’ın 25 bin civarında çalışan bir o kadar da emekli, dul, yetim üyeleri var. Dolayısıyla şu anda çoğunluğu oluşturuyor. Bu çoğunluk çerçevesinde de yönetim kurulunda üye sayısı çoğunluğu oluşturuyor. Yani karar alma mekanizmaları açısından çok açık, net, şeffaf bir durum var. Diğer taraftan Atatürk’ün kuruluş sırasındaki koymuş olduğu kaynağı bugün ve kendi vasiyetlerinin bir

gereği olarak CHP tarafından temsili söz konusu. Geri kalanı da halka açıktır. Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarının kimin tarafından temsil edileceğidir. Dolayısıyla ne ana hissedarın mülkiyet haklarıyla ne bankanın performansıyla ne bankanın iş yapma biçimiyle doğrudan bir ilgisi yoktur.”