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Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

İş Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları Ve Adresleri

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İş Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları Ve Adresleri
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Yurt dışında pek çok Türk bankası Türk vatandaşlarına hizmet vermektedir. Bu bankalar vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını yurt dışından karşılayabilmek amacı ile oluşturulmuştur. Özellikle 3 milyon gurbetçinin yaşadığı Almanya'da pek çok vatandaş bulunmaktadır. İş bankası burada ki vatandaşlara hizmet vermektedir. Dolayısıyla Almanya'nın pek çok kentine kendi şubelerini kurmuştur. İş bankasının Almanya şubeleri nerededir? İletişim bilgileri telefon numaraları ve adresleri nedir? Sizler için bu soruların cevabını hazırladık.

İş bankası Almanya'da pek çok şubesi bulunan bir bankadır. Almanya'da yaşayan vatandaşların İş bankası ile ilgili bu şubeleri bilmesi işlerini kolayca halletmeleri açısından önem teşkil eder.

 İş Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları ve Adresleri

 İş Bankası Berlin Şubesi

 Telefon Numarası: +49 (0)30 254 22 70

 Faks Numarası: +49 (0)30 254 227 77

 Adres: Müller Straße 150 13353 Berlin

 İş Bankası Berlin - Kreuzberg Şubesi

 Telefon Numarası: +49 (0)30 616 95 50

 Faks Numarası: +49 (0)30 614 89 88

 Adres: Kottbusser Strasse 2 10999 Berlin

 İş Bankası Düsseldorf Şubesi

 Telefon Numarası: +49 (0) 211 38 80 10

 Faks Numarası: +49 (0) 211 38 80 130

 Adres: Graf-Adolf-Straße 70 40210 Düsseldorf

 İş Bankası Frankfurt Şubesi

 Telefon Numarası: +49 (0)69 29 90 10

 Faks Numarası: +49 (0)69 28 75 87

 Adres: Zeil 123 60313 Frankfurt am Main

 İş Bankası Gelsenkirchen Şubesi

 Telefon Numarası: +49 (0) 209 17 70 7314

 Faks Numarası: +49 (0) 209 17 70 7319

 Adres: Arminstraße 11 45879 Gelsenkirchen

 İş Bankası Köln Şubesi

 Telefon Numarası: +49 (0) 221 91 38 210

 Faks Numarası: +49 (0) 221 91 38 21 20

 Adres: Unter Sachsenhausen 35 50667 Köln

 İş Bankası Mannheim Şubesi

 Telefon Numarası: +49 (0) 621 397 498 0

 Faks Numarası: +49 (0) 621 156 994 22

 Adres: U1, 8 68161 Mannheim

 İş Bankası Münih Şubesi

 Telefon Numarası: +49 (0) 89 530 79 23

 Faks Numarası: +49 (0) 89 538 03 02

 Adres: Goethe Straße 21 80336 München

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