İş Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları Ve Adresleri
Yurt dışında pek çok Türk bankası Türk vatandaşlarına hizmet vermektedir. Bu bankalar vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını yurt dışından karşılayabilmek amacı ile oluşturulmuştur. Özellikle 3 milyon gurbetçinin yaşadığı Almanya'da pek çok vatandaş bulunmaktadır. İş bankası burada ki vatandaşlara hizmet vermektedir. Dolayısıyla Almanya'nın pek çok kentine kendi şubelerini kurmuştur. İş bankasının Almanya şubeleri nerededir? İletişim bilgileri telefon numaraları ve adresleri nedir? Sizler için bu soruların cevabını hazırladık.
İş bankası Almanya'da pek çok şubesi bulunan bir bankadır. Almanya'da yaşayan vatandaşların İş bankası ile ilgili bu şubeleri bilmesi işlerini kolayca halletmeleri açısından önem teşkil eder.
İş Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları ve Adresleri
İş Bankası Berlin Şubesi
Telefon Numarası: +49 (0)30 254 22 70
Faks Numarası: +49 (0)30 254 227 77
Adres: Müller Straße 150 13353 Berlin
İş Bankası Berlin - Kreuzberg Şubesi
Telefon Numarası: +49 (0)30 616 95 50
Faks Numarası: +49 (0)30 614 89 88
Adres: Kottbusser Strasse 2 10999 Berlin
İş Bankası Düsseldorf Şubesi
Telefon Numarası: +49 (0) 211 38 80 10
Faks Numarası: +49 (0) 211 38 80 130
Adres: Graf-Adolf-Straße 70 40210 Düsseldorf
İş Bankası Frankfurt Şubesi
Telefon Numarası: +49 (0)69 29 90 10
Faks Numarası: +49 (0)69 28 75 87
Adres: Zeil 123 60313 Frankfurt am Main
İş Bankası Gelsenkirchen Şubesi
Telefon Numarası: +49 (0) 209 17 70 7314
Faks Numarası: +49 (0) 209 17 70 7319
Adres: Arminstraße 11 45879 Gelsenkirchen
İş Bankası Köln Şubesi
Telefon Numarası: +49 (0) 221 91 38 210
Faks Numarası: +49 (0) 221 91 38 21 20
Adres: Unter Sachsenhausen 35 50667 Köln
İş Bankası Mannheim Şubesi
Telefon Numarası: +49 (0) 621 397 498 0
Faks Numarası: +49 (0) 621 156 994 22
Adres: U1, 8 68161 Mannheim
İş Bankası Münih Şubesi
Telefon Numarası: +49 (0) 89 530 79 23
Faks Numarası: +49 (0) 89 538 03 02
Adres: Goethe Straße 21 80336 München
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