İş bankası Almanya'da pek çok şubesi bulunan bir bankadır. Almanya'da yaşayan vatandaşların İş bankası ile ilgili bu şubeleri bilmesi işlerini kolayca halletmeleri açısından önem teşkil eder.

İş Bankası Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları ve Adresleri

İş Bankası Berlin Şubesi

Telefon Numarası: +49 (0)30 254 22 70

Faks Numarası: +49 (0)30 254 227 77

Adres: Müller Straße 150 13353 Berlin

İş Bankası Berlin - Kreuzberg Şubesi

Telefon Numarası: +49 (0)30 616 95 50

Faks Numarası: +49 (0)30 614 89 88

Adres: Kottbusser Strasse 2 10999 Berlin

İş Bankası Düsseldorf Şubesi

Telefon Numarası: +49 (0) 211 38 80 10

Faks Numarası: +49 (0) 211 38 80 130

Adres: Graf-Adolf-Straße 70 40210 Düsseldorf

İş Bankası Frankfurt Şubesi

Telefon Numarası: +49 (0)69 29 90 10

Faks Numarası: +49 (0)69 28 75 87

Adres: Zeil 123 60313 Frankfurt am Main

İş Bankası Gelsenkirchen Şubesi

Telefon Numarası: +49 (0) 209 17 70 7314

Faks Numarası: +49 (0) 209 17 70 7319

Adres: Arminstraße 11 45879 Gelsenkirchen

İş Bankası Köln Şubesi

Telefon Numarası: +49 (0) 221 91 38 210

Faks Numarası: +49 (0) 221 91 38 21 20

Adres: Unter Sachsenhausen 35 50667 Köln

İş Bankası Mannheim Şubesi

Telefon Numarası: +49 (0) 621 397 498 0

Faks Numarası: +49 (0) 621 156 994 22

Adres: U1, 8 68161 Mannheim

İş Bankası Münih Şubesi

Telefon Numarası: +49 (0) 89 530 79 23

Faks Numarası: +49 (0) 89 538 03 02

Adres: Goethe Straße 21 80336 München