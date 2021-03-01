İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı

Olay, Cihanbeyli'de bir parke taşı yapan bir firmada meydana geldi. S.G., mesai arkadaşlarının çalıştığı sırada soyunma odasına girerek asılı olan kıyafetlerin cebinden toplam 1000 lira çaldı. Mesai bitiminde cebindeki paraların çalındığını fark eden arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Önleme Araştırma Timi (JASAT) ekipleri parayı çaldığını belirlediği S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.