MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı
GeriGündem İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mevlüt ÇİVİ/CİHANBEYLİ,(Konya)(DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı
Abone Olgoogle-news

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde iş yerinde soyunma odasına asılı olan 2 arkadaşının kıyafetlerinin cebinden 1000 lira çalan S.G., (40) jandarma tarafından gözaltına alındı. S.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Cihanbeyli'de bir parke taşı yapan bir firmada meydana geldi. S.G., mesai arkadaşlarının çalıştığı sırada soyunma odasına girerek asılı olan kıyafetlerin cebinden toplam 1000 lira çaldı. Mesai bitiminde cebindeki paraların çalındığını fark eden arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Önleme Araştırma Timi (JASAT) ekipleri parayı çaldığını belirlediği S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi