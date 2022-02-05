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İş arayan tiyatro oyuncusuna cinsel saldırı davasında 19 yıl hapis cezası

#Istanbul#Sancaktepe#Cinsel Saldırı
İş arayan tiyatro oyuncusuna cinsel saldırı davasında 19 yıl hapis cezası

Sancaktepe'de geçen nisan ayında iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu A.Ç.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefonuna kaydederek "Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Erhan T. (28), 4 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından DHA'ya konuşan A.Ç. "Kadınlar korkmasınlar, hukuki sürece başvursunlar. Gerçekten kazanım elde ediliyor, bu çok önemli. Sadece tek başlarına bile çok güçlüler" dedi.

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Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Erhan T. getirildi. Duruşmada şikayetçi A.Ç.'nin avukatı Abdullah Bişaroğlu ve sanık avukatı da yer aldı. Son sözü sorulan tutuklu sanık Erhan T. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi. 

19 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Erhan T.'yi "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve "Şantaj" suçlarından toplamda 19 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren heyet, sanığın yargılama sürecindeki gözlemlenen davranışlarını da dikkate alarak cezada indirim yapmadı.

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Ayrıca mahkeme, "Kasten yaralama" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. 

İDDİANAMEDEN

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede A.Ç.'nin çalışmak için iş aradığı sırada sanık Erhan T. ile sosyal medya üzerinden görüştüğü anlatılıyor. Sanık Erhan T.'nin A.Ç.'yi iş görüşmesi için 12 Nisan 2021'de Sancaktepe'ye çağırdığı anlatılan iddianamede, sanığın önce cinsel tacizde bulunduğu, A.Ç.'nin olay yerinden uzaklaşmak istemesi üzerine sanığın 'Seni öldürürüm, buradan çıkamazsın, bağırsan da seni duyan olmaz' diyerek cinsel saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede sanık Erhan T.'nin A.Ç.'ye cinsel saldırıda bulunduğu anları da şantaj yaparak telefonuna kaydettiği ifade ediliyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise A.Ç.'nin çamaşırlarında yer alan spermin sanık Erhan T.'nin DNA'sıyla uyumlu olduğunun tespit edildiği vurgulanıyor. İddianamede Erhan T.'nin "Nitelikli cinsel saldırı", "Kasten yaralama", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Şantaj" suçlarından toplamda 16 yıl 10 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. 

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"TİYATROMUN KİRASINI ÖDEYEBİLMEK İÇİN GİTTİĞİM BİR İŞ GÖRÜŞMESİYDİ"

Olay tarihinde tiyatrosu olduğunu, pandemi nedeniyle tiyatronun kapalı olduğunu ve o dönem işsiz kaldığını belirten A.Ç. "Tiyatromun kirasını ödeyebilmek için gittiğim bir iş görüşmesiydi fakat böyle talihsiz bir olay yaşadım. Direkt polislere gittim hemen hukuki süreç başlatıldı" dedi.

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Sürecin kendisi için çok zorlu geçtiğini vurgulayan A.Ç. "O dönemki erkek arkadaşımdan 'Onun yanında gülmekle' suçlandım. Arkadaşım anlattığım şeylerin yalan olabileceği gibi şeyler konuşmaya başladılar. Yanımda şu an kimse yok, ailem dışında ve birkaç dostum dışında bütün süreci tek başıma anlatmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. Sanığın toplamda 19 yıl ceza aldığını kaydeden A.Ç. verilen cezanın artırımı konusunda karara itiraz edeceklerini belirterek "Bizim beklentimiz çok daha yüksekti" dedi. 

"KADINLAR KORKMASINLAR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da davaya kendi yanında katıldığını vurgulayan A.Ç. "Bütün bunları anlatma sebebim aslında tüm süreci tek başıma atlamam ama buna rağmen bir kazanım elde etmem. Kadınların da ülkede, dünyada çokça yalan söylemekle, umut vermekle ve gülmekle suçlanması benim de başıma geldi. Ama bütün bunlara rağmen dik durdum ve gereği gerçekleşti. Kadınlar da korkmasınlar, hukuki sürece başvursunlar. Gerçekten kazanım elde ediliyor, bu çok önemli. Sadece tek başlarına bile çok güçlüler" ifadesini kullandı.

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#Istanbul#Sancaktepe#Cinsel Saldırı

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