İş adamının şirketine el koymak isteyenlere operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giyim Kent’de işadamı T.E.'nin şirketine el koymak isteyen organize suç şebekesine operasyon düzenledi.

"Nitelikli yağma" ve "Tehdit" gibi suçlara karıştıkları iddia edilen şüpheliler S.B., A.İ.P., S.D., N.S., K.A., ve M.Ö. bu sabah düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, bir av tüfeği, 14 fişek ile miktarı girilmemiş 12 adet imzalı halde senet ele geçirildi. Baskın anı kameraya yansırken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.