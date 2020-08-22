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Mustafa KANLI - DHA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

İş insanının lüks villasında şüpheli ölüm

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İş insanının lüks villasında şüpheli ölüm
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Gaziantep'te, iş insanı Ahmet Ş.’ye ait lüks villada çalışan yabancı uyruklu hizmetçi Monna Rai, iple tavana asılı halde ölü bulundu.

Olay, dün akşam Öğümsöğüt Mahallesi’ndeki villa sitede yaşandı.

İş insanı Ahmet Ş.’ye ait villada çalışan Nepal uyruklu hizmetçi Monna Rai, terasta iple tavana asılı halde bulundu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Monna Rai’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Monna Rai'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

 

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