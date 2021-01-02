İş adamını sordu, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada...

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'de yatırımları bulunan Iraklı Arap iş adamı N.H.M. birkaç yıldır kendisine ve iş yerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu. Olay saatlerinde lojistik firmasına gelen bir şüpheli daha önce iş adamının yanında gördüğü koruma görevlisi Muhammet Şevki Taner'e (50) N.H.M.'nin nerede olduğunu sordu. Kapı önünde bir süre tartıştıktan sonra şahıs, Taner'e art arda 3 el ateş edip kaçtı. Vücuduna gelen mermiler nedeniyle ağır yaralanan Taner, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Şüpheli şahıs ise yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. İş adamının daha öncede kendisinden para isteyen adamlar olduğu öğrenildi. Taner'in cenazesi ise memleketine gönderilerek defnedildi.

Olayı duyan bir vatandaş ise olay günü silah sesleri duyulduğunu ve çok sayıda polisin geldiğini duyduğunu söyledi. Öte yandan polisin olayla ve failleri ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

YAŞANAN CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan cinayet anı ise yine aynı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli şahsın korumalarla konuşup tartışması ve ardından korumaların arkasına döndükten sonra 3 el ateş edip yaya olarak kaçması ve ihbar üzerine ambulansın olay yerinde gelmesi görülüyor.