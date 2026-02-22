×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İş adamından iyilik telefonu: Mahallelinin borcunu kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Borç#Ordu#Veresiye
İş adamından iyilik telefonu: Mahallelinin borcunu kapattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 13:21

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hayırsever, ramazan ayında 7 bakkal ile 1 fırındaki toplam 150 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Haberin Devamı

Fatsalı bir hayırsever, Sakarya Mahallesi Muhtarı Mehmet Onmuş ile görüşerek mahalledeki yerel market ve fırınların veresiye borçları ödemek istediğini söyledi. Muhtar Onmuş da mahalledeki 7 bakkal ve 1 fırına giderek borçların ödenmesini sağladı.

İş adamından iyilik telefonu: Mahallelinin borcunu kapattı

'BİR İŞ İNSANI BİZLERİ ARADI'

Muhtar Onmuş, "Bir vatandaşımız, Fatsa'mızın bir iş insanı bizleri aradı ve bir miktar para verdi. Mahallemde, marketlerdeki defterleri toplamamı istedi. Ben de marketlere eşit şekilde paylaştırdım. Ödediğimiz miktarlar ve makbuzların hepsi mevcut. Bunları kendisine de ileteceğim. Yardım yapacak vatandaşlarımızın gerçekten ihtiyaç sahiplerine birebir ulaşmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

İş adamından iyilik telefonu: Mahallelinin borcunu kapattı

'DEFTERİ KAPATTI, GİTTİ'

Esnaf Kemal Kaser ise "Dün muhtarla beraber bir vatandaş geldi, veresiye defterini istedi. Ne yapacaklarını sorduk. Borcu olanların, ihtiyacı olanların hesaplarını kapatacaklarını söylediler. Hesapladık, defteri kapattı, gitti. Ramazan ayında böyle şeylerin olması güzel. Herkesin yapması gerekir" diye konuştu.

İş adamından iyilik telefonu: Mahallelinin borcunu kapattı

Mahallede fırın işletmeciliği yapan Yücel Türkoğlu da "Muhtarımız geldi. Defterde veresiyesi olan vatandaşlarımızın bir kısmının hesaplarını kapattı" dedi. 

İş adamından iyilik telefonu: Mahallelinin borcunu kapattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borç#Ordu#Veresiye

BAKMADAN GEÇME!