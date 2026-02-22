İş adamından iyilik telefonu: Mahallelinin borcunu kapattı

Haberin Devamı

Fatsalı bir hayırsever, Sakarya Mahallesi Muhtarı Mehmet Onmuş ile görüşerek mahalledeki yerel market ve fırınların veresiye borçları ödemek istediğini söyledi. Muhtar Onmuş da mahalledeki 7 bakkal ve 1 fırına giderek borçların ödenmesini sağladı.

'BİR İŞ İNSANI BİZLERİ ARADI'

Muhtar Onmuş, "Bir vatandaşımız, Fatsa'mızın bir iş insanı bizleri aradı ve bir miktar para verdi. Mahallemde, marketlerdeki defterleri toplamamı istedi. Ben de marketlere eşit şekilde paylaştırdım. Ödediğimiz miktarlar ve makbuzların hepsi mevcut. Bunları kendisine de ileteceğim. Yardım yapacak vatandaşlarımızın gerçekten ihtiyaç sahiplerine birebir ulaşmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

'DEFTERİ KAPATTI, GİTTİ'

Esnaf Kemal Kaser ise "Dün muhtarla beraber bir vatandaş geldi, veresiye defterini istedi. Ne yapacaklarını sorduk. Borcu olanların, ihtiyacı olanların hesaplarını kapatacaklarını söylediler. Hesapladık, defteri kapattı, gitti. Ramazan ayında böyle şeylerin olması güzel. Herkesin yapması gerekir" diye konuştu.

Mahallede fırın işletmeciliği yapan Yücel Türkoğlu da "Muhtarımız geldi. Defterde veresiyesi olan vatandaşlarımızın bir kısmının hesaplarını kapattı" dedi.