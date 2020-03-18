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DHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 01:23,Son Güncelleme:/

İş adamına silahlı saldırı

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İş adamına silahlı saldırı
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Yalova’da, iş adamı Erdal Dönmez (53), evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez hayatını kaybederken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Yeni Cami sokakta bulunan evinin önüne gelen iş adamı Erdal Dönmez, araçta indiği sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalleli sakinleri sokağa çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdal Dönmez özel bir hastaneye kaldırıldı. İş adamı Erdal Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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