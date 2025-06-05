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İş adamı Fatih Fil'e sokak ortasında silahlı saldırı... O anlar güvenlik kamerasında

Güncelleme Tarihi:

#İş Adamı#Fatih Fil#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 14:18

İzmir'in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil'in silahlı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin iş adamını takip ettiği, arkasından yaklaşıp silahı çıkararak peş peşe tetiğe bastığı görüldü.

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Olay, dün 20.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Hacı Memiş Caddesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

İş adamı Fatih File sokak ortasında silahlı saldırı... O anlar güvenlik kamerasında

BACAĞINDAN VURULDU, KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Fatih Fil yere düşerken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş insanı Fil, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İş adamı Fatih File sokak ortasında silahlı saldırı... O anlar güvenlik kamerasında

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Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin Fil'in arkasından ateş edip kaçtığı, bu sırada sokaktaki bir kadının yaşadığı panik anları ve Fil'in arkadaşının saldırganı yakalamak için peşinden koştuğu anlar yer aldı.

Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İş adamı Fatih File sokak ortasında silahlı saldırı... O anlar güvenlik kamerasında

İş adamı Fatih File sokak ortasında silahlı saldırı... O anlar güvenlik kamerasında

 

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#İş Adamı#Fatih Fil#İzmir

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