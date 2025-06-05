İş adamı Fatih Fil'e sokak ortasında silahlı saldırı... O anlar güvenlik kamerasında

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Olay, dün 20.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Hacı Memiş Caddesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

BACAĞINDAN VURULDU, KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Fatih Fil yere düşerken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş insanı Fil, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin Fil'in arkasından ateş edip kaçtığı, bu sırada sokaktaki bir kadının yaşadığı panik anları ve Fil'in arkadaşının saldırganı yakalamak için peşinden koştuğu anlar yer aldı.

Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.