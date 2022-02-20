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İş adamı Serdar Karakoç cinayetinde 3 gözaltı! Eşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş

#İstanbul #Eyüpsultan#Serdar Karakoç
İş adamı Serdar Karakoç cinayetinde 3 gözaltı Eşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş

İstanbul Eyüpsultan'da işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Karakoç (39) cinayetinde 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli Batuhan D.'nin işyerine girişi ve hızla kaçışı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Çırçır mahallesinde 6 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda inşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç, işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturmaya başlarken cinayeti işleyen şüphelinin bir güvenlik kamerası tarafından içeri girerken ve daha sonra hızla kaçarken görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerdeki şüphelinin siyah kapüşonlu mont giydiği, yüzünde cerrahi maske bulunduğu tespit edildi.

EŞİYLE TELEFONLA KONUŞURKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada Serdar Karakoç'un eşiyle telefonla konuşurken öldürüldüğünü tespit etti. Serdar Karakoç'un eşi G.K.(37) poliste verdiği ifadesinde saat 22.22'de eşiyle telefonla konuşurken birden eşinin yüksek sesle birine bağırdığını duyduğunu, ardından kavga sesleri duymaya başladığını ve bu sırada telefonunun kapandığını söyledi.

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İş adamı Serdar Karakoç cinayetinde 3 gözaltı Eşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek cinayeti işlediği tespit edilen Batuhan D.(24) adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 24 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Sürdürülen operasyonda azmettirici olabileceği değerlendirilen M.T.D. ile Ş.D. adlı kadınlar da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheli Batuhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T.D. ve Ş.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İş adamı Serdar Karakoç cinayetinde 3 gözaltı Eşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş

 

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#İstanbul#Eyüpsultan#Serdar Karakoç

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