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İsmail Hakkı SEYMEN/DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 12:31,Son Güncelleme:

İş adamı otomobilinde ölü bulundu

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Bursa'da, iş adamı Hamza K.'nin (46), lüks otomobilinde tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Hamza K.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki 16 AGC 25 plakalı otomobilin içinde, bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekibi, sağ arka camını kırıp, kilitli kapıları açarak otomobile girdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulduğu belirlenen bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada, ölen kişinin döviz bürosu sahibi Hamza K. olduğu belirlendi. Polis, ruhsatlı silahı yanında bulunan Hamza K.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş adamı otomobilinde ölü bulundu


 

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