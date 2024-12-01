İş adamı Hasan Öztimur hayatını kaybetti

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Öztimur ailesinin koca çınarı, hayırsever iş adamı Hasan Öztimur, 1978 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği "Bursa-Mudanya Yolu Yapımı" ihalesini kazanması vesilesiyle Diyarbakır’da sürdürdüğü ticaret hayatını sonlandırarak ailesiyle birlikte Bursa’ya yerleşti.

1996 yılında Bursa - İzmir yolu 20. kilometrede, İrfaniye Kavşağı’nda inşa ettiği Hasan Öztimur Camii ve Uludağ Üniversitesi Kampüsü içinde halen yapımı devam eden camiye olan desteklerinin yanı sıra bireysel destekleriyle Bursa’da çok sayıda ihtiyaç sahibine destekte bulundu.

Hasan Öztimur’un cenazesi, 2 Aralık 2024 Pazartesi günü, Mihraplı Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Hamitler Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığına defnedilecek.