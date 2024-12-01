×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İş adamı Hasan Öztimur hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Bursa#İş Adamı
İş adamı Hasan Öztimur hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 17:56

Şanlıurfalı iş adamı Hasan Öztimur, 97 yaşında hayata veda etti.

Haberin Devamı

Öztimur ailesinin koca çınarı, hayırsever iş adamı Hasan Öztimur, 1978 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği "Bursa-Mudanya Yolu Yapımı" ihalesini kazanması vesilesiyle Diyarbakır’da sürdürdüğü ticaret hayatını sonlandırarak ailesiyle birlikte Bursa’ya yerleşti.

1996 yılında Bursa - İzmir yolu 20. kilometrede, İrfaniye Kavşağı’nda inşa ettiği Hasan Öztimur Camii ve Uludağ Üniversitesi Kampüsü içinde halen yapımı devam eden camiye olan desteklerinin yanı sıra bireysel destekleriyle Bursa’da çok sayıda ihtiyaç sahibine destekte bulundu.

Hasan Öztimur’un cenazesi, 2 Aralık 2024 Pazartesi günü, Mihraplı Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Hamitler Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Bursa#İş Adamı

BAKMADAN GEÇME!