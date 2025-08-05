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İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu

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#Halit Yukay#Yalova#Yunanistan
İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu Yatı parçalanmış halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 23:02

Yalova'dan Yunanistan'a gitmek için ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay (43), kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yutak için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, iş insanının Yunanistan’a gitmek için hareket ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

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Yalova'da iş insanı Halit Yukay, Yunanistan'a gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu Yatı parçalanmış halde bulundu

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Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay’a ulaşamayan ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı.

İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu Yatı parçalanmış halde bulundu

YALOVA’DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Halit Yukay’ın Yalova'dan Yunanistan’a hareket ettiği anlar ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. (DHA)

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İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu Yatı parçalanmış halde bulundu
İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu Yatı parçalanmış halde bulundu

İş insanı Halit Yukay denizde kayboldu Yatı parçalanmış halde bulundu

 

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#Halit Yukay#Yalova#Yunanistan

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