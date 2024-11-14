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İş adamı feci trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Aydın#Polis#Trafik
İş adamı feci trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 11:24

Aydın'da aracının lastiğini değiştirmek isterken başkan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden şahsın Denizlili iş adamı Mehmet Ali Hakan Pekdemir olduğu öğrenildi.

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Kaza, Aydın-İzmir otoyolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın otoban gişeleri yakınlarında Mehmet Ali Hakan Pekdemir'in (47) kullandığı 20 AGV 909 plakalı kamyonetin lastiği patladı. Kamyoneti emniyet şeridine park ederek lastiği değiştirmeye çalışan Pekdemir'e, S.K.K. (31) idaresindeki 35 EZ 604 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Pekdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Pekdemir'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü S.K.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Öte yandan kazada hayatını kaybeden iş adamının AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Huriye Şener'in kardeşi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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#Aydın#Polis#Trafik

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