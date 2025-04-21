İrtifa rekoru kırdı İHA Aksungur 40 bin feet’te

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TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “AKSUNGUR’dan milli motorla irtifa rekoru. Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor. Bu uçuşla milli motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda ASELSAN tarafından geliştirilen milli kameramız AF500’ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Milli havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz” denildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AKSUNGUR’umuz 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attı. Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Gece-gündüz her türlü hava koşulunda istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen AKSUNGUR, 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

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HALUK GÖRGÜN: YÜKSELİŞİN NİŞANESİ

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ‘AKSUNGUR, milli motorla 40 bin feet’ başlığıyla sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Yerli motorumuz TEI-PD170, milli elektro-optik kameramız ASELSAN AF500 ve stratejik sınıf İHA’mız AKSUNGUR ile gökyüzünde yakalanan bu sinerji, yalnızca teknik bir başarı değil milli havacılığımızın kararlılıkla yazdığı yükselişin bir nişanesidir. Bu tarihi uçuşta ASPİLSAN tarafından geliştirilen ısıtıcılı bataryamız da yüksek irtifa şartlarında başarıyla test edilmiştir. Yerli, milli ve entegre çalışan sistemlerimizle; göklere iz bırakıyor, savunma sanayimizde yeni eşikleri birlikte aşıyoruz. Emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve paydaş kurumlarımızı kutluyorum.”