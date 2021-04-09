Irmakta can pazarı! Böyle kurtarıldı
Bartın'da yetiştirme yurdunda kalan B.D. (17), bilinmeyen bir nedenle çıktığı köprüden ırmağa atladı. Kısa sürede yüzerek kıyıya gelen B.D., bir kişinin elini uzatmasıyla sudan çıkarıldı. B.D. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Yetiştirme yurdunda kalan B.D. iddiaya göre, köprü üzerine çıkıp yaklaşık 10 metre yükseklikten kendisini Bartın Irmağı'na bıraktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yüzerek kıyıya kadar gelen B.D., elini uzatan kişinin yardımıyla sudan çıktı. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı B.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. B.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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