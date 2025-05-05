Irmaktaki adacıkta mahsur kaldılar

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ve jandarma ekipleri bölgeye hareket etti. Manavgat Şelalesi’nin alt kısmında bölgede mahsur kalan Mustafa Endelek ve Özkan Arslan, itfaiyeye ait botla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

‘YÜZME BİLMEDİĞİM İÇİN KORKTUM’

Ordu’dan Alanya’ya inşaatlarda çalışmaya geldiklerini belirten Mustafa Endelek, izin gününde arkadaşlarıyla Manavgat’a gezmeye geldiklerini söyledi. Arkadaşlarıyla Manavgat Şelalesi'ni gezdikten sonra araçla ırmağın karşı kıyısına gittiklerini belirten Endelek, “Irmak kıyısına geldiğimizde mahsur kaldığım yerde masa kurup eğlenenler vardı. Biz de yürüyerek oraya gittik. Irmağın yükseldiğini fark etmedik. Arkadaşlarım kıyıya çıkarken ben yüzme bilmediğim için korktum ve çıkamadım. Özkan kıyıya çıkıp geriye benim yanıma döndü. Beni kıyıya çıkmaya ikna edemedi. Benim yakınlarımdan boğulanlar olmuştu. AFAD'ı aradık ve gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.