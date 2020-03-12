Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),(DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 13:36,
Irmakta mahsur kalan kedi, balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
ADANA'nın Feke ilçe merkezinde bulunan Göksu Irmağı'nda düşen ve tutunduğu dalda mahsur kalan kedi, vatandaşların uzattığı balıkçı kepçesi ile kurtarıldı.
Feke ilçe merkezinden geçen Göksu Irmağı'na düşen kedi, duvardan çıkan ağaç dalına tutundu. Kedinin sesini duyup ırmağa bakan vatandaşlar, hayvanın mahsur kaldığını görüp, harekete geçti. Vatandaşlar, balıkçı kepçesini uzatıp kediyi bulunduğu yerden kurtardı. .
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