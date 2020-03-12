MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIrmakta mahsur kalan kedi, balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
GeriGündem Irmakta mahsur kalan kedi, balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),(DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 13:36,Son Güncelleme:/

Irmakta mahsur kalan kedi, balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Irmakta mahsur kalan kedi, balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

ADANA'nın Feke ilçe merkezinde bulunan Göksu Irmağı'nda düşen ve tutunduğu dalda mahsur kalan kedi, vatandaşların uzattığı balıkçı kepçesi ile kurtarıldı.

Feke ilçe merkezinden geçen Göksu Irmağı'na düşen kedi, duvardan çıkan ağaç dalına tutundu. Kedinin sesini duyup ırmağa bakan vatandaşlar, hayvanın mahsur kaldığını görüp, harekete geçti. Vatandaşlar, balıkçı kepçesini uzatıp kediyi bulunduğu yerden kurtardı. .

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle