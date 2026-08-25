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Irmakta boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Emin, yaşam mücadelesini kaybetti

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#Ordu Kabataş#Bolaman Irmağı#Mehmet Emin Eren
Irmakta boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Emin, yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 16:08

Ordu'nun Kabataş ilçesinde Bolaman Irmağı'nda suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Emin Eren, sevk edildiği Samsun Şehir Hastanesi'nde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, memleketinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Olay, 21 Ağustos’ta Kabataş ilçesi Eceli Mahallesi Çonkara Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Mehmet Emin Eren, Bolaman Irmağı’nda suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Irmakta boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Emin, yaşam mücadelesini kaybetti

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Eren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren, Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Mehmet Emin Eren, bugün hayatını kaybetti.

Irmakta boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Emin, yaşam mücadelesini kaybetti

Mehmet Emin Eren için bugün saat 14.00’de Eceli Mahallesi’ndeki evinin önünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Eren’in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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#Ordu Kabataş#Bolaman Irmağı#Mehmet Emin Eren

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