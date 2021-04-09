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Gündem
Ayhan AYDEMRİR/BAFRA (Samsun), (DHA)-
Haber Giriş: 09.04.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Irmak yatağından 25 ton kum çekti, 7 bin lira ceza yedi

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Irmak yatağından 25 ton kum çekti, 7 bin lira ceza yedi

Samsun'un Bafra ilçesinde, ırmak yatağından izinsiz olarak 25 ton kum alan B.A.'ya, suçüstü yakalanırken, 7 bin 200 lira ceza kesildi.

İlçeye bağlı Aktekke Mahallesi’nde bulunan ırmak yatağından izinsiz olarak kum taşıyan B.A., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde B.A.’nın, 25 ton kum aldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, tespit edilen malzemeye el koyarken, B.A.’ya 7 bin 200 lira ceza uygulandı.

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