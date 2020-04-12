Irmak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Irmağın Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında Irmak kelimesinin eş anlamlısı ‘nehir’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Farklı yazılmalarına rağmen aynı anlam üzerinden bu iki kelimeyi de cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.

Irmağın Eş Anlamlısı

Irmak kelimesinin eş anlamlısı TDK ya göre ‘nehir’ olarak öne çıkıyor. Bu anlamı doğrultusunda her iki kelimeyi de kullanmak mümkün. Kelime anlamı olarak öne çıkan Irmak aynı zamanda isim olarak da kullanılmaktadır. Diğer taraftan aynı şekilde Nehir kelimesi de yine isim şeklinde kız çocuklar için kullanılan bir ad olarak öne çıkıyor.

Irmak kelimesinin anlamı ise ‘Genişliği ile uzunluğu ya da boyutları kapsamında denize dökülen en büyük akarsu’ biçiminde tanımlanmaktadır. Cümle içerisinde ortak olarak Irmak kelimesinin eş anlamlısı şeklinde nehir sözcüğünün kullanabilirsiniz.