Irmak Ayşe Öğretmen’in ölümüne soruşturma

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Irmak Ayşe Koparan’ın geçici görevlendirildiği ilkokulda müdür M.İ. ile sorunlar yaşadığı iddia edildi. Koparan’ın, görev yaptığı okulda hakaret, fiziksel şiddet ve mobbing iddialarını resmi dilekçelerle defalarca bildirdiği de öğrenildi.

Koparan’ın 17 Nisan’da yaşanan tartışmaya ilişkin tutanağında, okul müdürünün kendisine hakaret ettiğini ve iki kez tokat attığını belirttiği aktarıldı. Koparan, saldırının diğer öğretmenlerin araya girmesiyle engellendiğini ve olay sonrası adli makamlara başvurarak şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Okul müdürüyle yaşanan gerilimin ardından Irmak Ayşe Koparan’ın ilk atandığı kendi köy okuluna gönderildiği belirtildi.

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‘İHMAL ARAŞTIRILACAK’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi. Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüyle ilgili mobbing ve şiddet iddialarının sorulması üzerine Bakan Yusuf Tekin şunları söyledi:

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“Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır.”