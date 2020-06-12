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Tayfur KARA, Hüseyin KALAY/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için direndi

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Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için direndi
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Samsun'da akli dengesi yerinde olmayan yabancı uyruklu bir kişi, 4 metre yüksekten düşüp yaralandığı ırmak kenarında kendisini kurtarmak isteyen ekiplere sedyeye yatmamak için direndi. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı, ikna çabaları sonunda bağlandığı sedye yukarı çekilerek kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Canik ilçesi, Mert Irmağı kıyısında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan yabancı uyruklu bir kişi dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten ırmak kıyısına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı haldeki kişinin kurtarılması için merdiven ile bulunduğu yere indi. Ancak yaralı sedyeye yatmayı kabul etmedi.

Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için direndi

Bunun üzerine bir sağlık görevlisi devreye girip, yaralıyı sedyeye yatması konusunda ikna etti. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin de katıldığı kurtarma çalışmasında, sedyeye bağlanan yaralı, yukarı çekildi. Sürekli Arapça şarkılar söyleyen ve üzerinden kimlik çıkmayan yaralı, Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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