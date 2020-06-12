Irmağa düşerek yaralandı, sedyeye yatmamak için direndi

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Canik ilçesi, Mert Irmağı kıyısında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan yabancı uyruklu bir kişi dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten ırmak kıyısına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı haldeki kişinin kurtarılması için merdiven ile bulunduğu yere indi. Ancak yaralı sedyeye yatmayı kabul etmedi.

Bunun üzerine bir sağlık görevlisi devreye girip, yaralıyı sedyeye yatması konusunda ikna etti. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin de katıldığı kurtarma çalışmasında, sedyeye bağlanan yaralı, yukarı çekildi. Sürekli Arapça şarkılar söyleyen ve üzerinden kimlik çıkmayan yaralı, Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.