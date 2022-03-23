Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Irmağa düşen yaralı karacayı kurtardı, omzunda taşıdı

#Karaca#Irmak#Yener Soylu
Irmağa düşen yaralı karacayı kurtardı, omzunda taşıdı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kepçe operatörü Yener Soylu, düştüğü ırmakta mahsur kalan yaralı karacayı kurtarıp, omzunda yola kadar taşıdı. Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen karaca, tedavi için veterinere götürüldü.

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Saraycık Mahallesi’nde sahipsiz köpeklerden kaçan karaca, Melet Irmağı’na düştü. Suyun içerisinde çırpınan karacayı gören kepçe operatörü Yener Soylu ile arkadaşı Umut Gümüş, araçlarını durdurarak ırmak kenarına indi. Çevredeki köpekleri uzaklaştıran Soylu, daha sonra karacayı kurtarmak için suya girdi. Soylu, ayağı taşa sıkışan ve yürüme zorluğu çeken karacayı kurtarıp, omzunda yola kadar taşıdı.

Çalıştığı iş yerine götürdüğü yaralı karacaya su ve yem veren Soylu, durumu Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelip, teslim alınan ve vücudunda saçma izleri de olduğu tespit edilen karaca, tedavisi için veterinere götürüldü.

Irmağa düşen yaralı karacayı kurtardı, omzunda taşıdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaca#Irmak#Yener Soylu

BAKMADAN GEÇME!

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze

BAKMADAN GEÇME!

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze