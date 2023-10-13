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İrlanda'dan İstanbul'a estetik yaptırmaya gelmişti... 6 gün sonra hayatını kaybetti

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#Estetik#İrlanda#Türkiye
İrlandadan İstanbula estetik yaptırmaya gelmişti... 6 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 11:06

İstanbul'da özel bir hastanede yanak ve kol gerdirme ameliyatı olan İrlanda uyruklu Annetta Barbara Rohder (62), işlemleri yaptırdıktan 6 gün sonra kaldığı otelde fenalaştı. Rohder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından işlemi yapan doktor ve hastane hakkında soruşturma başlatıldı.

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İrlanda uyruklu Annetta Barbara Rohder, yanak ve kollarını gerdirmek için İstanbul'da hizmet veren doktor M.K. ile anlaştı. Rohder, ameliyat için İstanbul'a geldi. Bağcılar'daki bir otele yerleşen Rohder, 2 Ekim'de Sultangazi'deki özel hastanede yanak ve kollarını gerdirdi. Doktor M.K.'nin yaptığı işlemlerden sonra oteline dönen Rohder, işlemlerden 6 gün sonra fenalaştı.

Rohder önce doktoru M.K. ile görüştü. Sonra doktorun tavsiyesi ile ambulansla kaldığı otele yakın bir özel hastaneye götürüldü. Ambulansta kalbi duran Rohder, sağlık ekibinin kalp masajı yapmasıyla yeniden hayata dönderildi. Hastanede tedavi altına alınan Rohder yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İrlandadan İstanbula estetik yaptırmaya gelmişti... 6 gün sonra hayatını kaybetti

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Olayın ardından Rohder'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor M.K. ve operasyonun gerçekleştiği özel hastane hakkında işlem başlatıldı.

İrlandadan İstanbula estetik yaptırmaya gelmişti... 6 gün sonra hayatını kaybetti

İrlandadan İstanbula estetik yaptırmaya gelmişti... 6 gün sonra hayatını kaybetti

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#Estetik#İrlanda#Türkiye

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